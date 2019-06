Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden: Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntag, 23.06.2019, gegen 18.25 Uhr in Wittmund Ortsteil Buttforde. Dabei beachtete der 29-jährige Fahrer eines LKW Scania, der die Helsenwarfer Straße befuhr, nicht die Vorfahrt eines Tracktors auf der Straße Erichswarfen. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Schaden in Höhe von ca. 20.000,- EUR.

Esens - Alleinunfall: Am Sonntag, 23.06.2019, kam es gegen 12.00 Uhr in Esens auf der Neuharlingersieler Straße zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor dem Ortseingang Esens, Fahrtrichtung Ortsmitte, kam dabei aus bisher nicht geklärten Gründen der 70-jährige Fahrer eines PKW Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Aufprall war so heftig, dass am PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden (geschätzt ca. 21.000,- EUR) entstand. Der Fahrer sowie seine 68-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Vorsorglich wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

