Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Mittwoch, 28. August 2019, 22.00 Uhr überholte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, trotz Gegenverkehr, auf der Schledehausener Straße in Bakum, mit seinem Roller einen Pkw. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein im entgegenkommender 22-jähriger BMW-Fahrer aus Vechta sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Eine dahinterfahrende 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf musste dem Rollerfahrer ausweichen und leitete dann ebenfalls eine Vollbremsung ein. Trotzdem fuhr sie auf den Pkw des 22-jährigen BMW-Fahrers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Der Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum unter der Tel.-Nr. 04446-1637 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Mittwoch, 28. August 2019, von 19.40 Uhr bis 19.50 Uhr parkte ein 33-Jähriger aus Goldenstedt seinen Pkw der Marke "BMW, 5er" auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Vechtaer Straße in Goldenstedt und ging einkaufen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug mit blauen Farbabrieb und eine leichte Delle an der hinteren Tür der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter der Tel.-Nr. 04444-2680 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 28. August 2019, wurde um 22.19 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Twistringen in der Burgallee kontrolliert. Der Mann reagierte zunächst nur zögerlich auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Grund hierfür könnte sein, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell