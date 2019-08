Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuvrees - Brand eines Geflügelstalles

Am Mittwoch, 28. August 2019, kam es um 14.40 Uhr in einem Geflügelstall an der Feldstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Während der Vorbereitungsarbeiten zur Einstallung wurde durch einen Mitarbeiter ein Feuer im Nachbarstall entdeckt. Durch das Feuer wurde das darüberliegende Dach des Geflügelstalls stark beschädigt. Die Feuerwehren Gehlenberg und Markhausen, die mit 45 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

