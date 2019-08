Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Pedelec entwendet

Am Samstag, 24. August 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 19.00 und 23.30 Uhr ein Pedelec der Marke Gazelle, Modell Orange pure, das in der Buchenallee abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen. Einen weiteren Fall gab es am Sonntag, 25. August 2019, zwischen 18.00 und 22.30 Uhr, als ein Pedelec der Marke Gazelle, Modell Comfort Impuls, an der Hauptstraße entwendet wurde.

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 27. August 2019, 16.00 Uhr und Mittwoch, 28. August 2019, 07.05 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen geparkten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 800 Euro hohen Schadens zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Kleintransporter handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell