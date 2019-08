Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Halen - Pedelec entwendet

Am Montag, 26. August 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 13.45 und 17.30 Uhr ein Pedelec der Marke Kalkhoff, das an der Hauptstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, 28. August 2019, kam es um 10.55 Uhr auf der B213 bei Löningen, Ortsteil Werwe, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Haselünne, der mit seiner 72-jährigen Ehefrau und dem gemeinsamen Hund die B213 in Richtung Haselünne befuhr, beabsichtigte einen Lkw zu überholen. Hierbei übersah er einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Lingen, der ihm entgegenkam. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw, die hierdurch in den Seitenraum geschleudert wurden. Das Ehepaar aus Haselünne wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Löningen und Lastrup aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Der 66-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Auch der Hund wurde durch einen Tierarzt behandelt. Der Mann aus Lingen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zur Gewährleistung der Rettungsarbeiten wurde die B213 bis 12:50 Uhr voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 27. August 2019, kam es um 20.35 Uhr an einem Kreisverkehr an der Tebbenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen übersah am Kreisverkehr einen 58-jährigen Pedelec-Fahrer aus Löningen, der vom Radweg kommend die Bahnhofsallee in Richtung Elberger Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

