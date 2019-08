Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Montag, 26. August 2019, 07.40 Uhr und Dienstag, 27. August 2019, 09.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Wohnhaus im Habichtweg. Im Inneren versuchte er anschließend vergeblich eine Zimmertür aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine Schachtel Zigaretten entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - E-Scooter ohne Zulassung und unter dem Einfluss von Drogen gefahren

Am Dienstag, 27. August 2019, kontrollierte Polizeibeamte einen 39-jährigen Lohner, der mit einem E-Scooter die Brinkstraße befuhr. Hierbei stellten sie zunächst fest, dass der Roller nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war. Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f Am Montag, 26. August 2019, von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr parkte ein 39-jähriger Dinklager seinen Pkw der Marke "Ford, Mustang" auf einem Parkplatz einer Autoteilefirma in der Osloer Straße in Vechta. Kurz darauf stellte der 39-jährige einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro hinten links an seinem Mustang fest. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Dienstag, 27. August 2019, 12.55 Uhr befuhr ein 31-jähriger aus Bremen mit seinem Pkw die Münsterstraße in Vechta in Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Münsterstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Seitenspiegel der beiden genannten Fahrzeuge, wodurch der Spiegel des Bremers beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta, B 69 - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 27. August 2019, 13.54 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Oldenburg die B69 in Fahrtrichtung Oldenburg und missachtete aufgrund von Unachtsamkeit das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich B69 / Vardel. Infolgedessen kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden 21-jährigen Pkw-Fahrerin aus Damme, welche bei Grünlicht den Kreuzungsbereich passierte. Die 21-jährige sowie ihre Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 27. August 2019, 15.30 Uhr befuhr eine 63-jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pkw die Weizenstraße in Goldenstedt in Fahrtrichtung Äckerstraße. In einer Kurve kam ihr ein 8-jähriger Junge aus Goldenstedt mit seinem Fahrrad entgegen, welcher mittig auf der Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Pkw kollidierte frontal mit dem Fahrradfahrer. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell