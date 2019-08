Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus dem Bereich Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Matratzen entsorgt- Zeugenaufruf Im Zeitraum von Freitag, 23. August 2019, 23.00 Uhr bis Montag, 26. August 2019, 07.00 Uhr, entsorgten bislang unbekannte Täter insgesamt vier Matratzen auf dem Gelände des Autohofes in Vechta, Harmer Straße. Die Matratzen wurden von den Tätern im Bereich der Lkw-Stellplätze hingeworfen, vermutlich wurde für den Transport ein größeres Fahrzeug genutzt. Zeugen die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell