Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Schwalbenweg verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11.30 Uhr am Sonntag (25. August) und 7.40 Uhr am Montag (26. August) Zugang zu einem Pkw. Sie hebelten das Armaturenbrett und die Mittelkonsole des Fahrzeugs aus und entwendeten das eingebaute Navigationssystem.

