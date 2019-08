Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Allgemeine Verkehrskontrollen

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei bei Kontrollen folgende Delikte festgestellt:

Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss:

- Heinsberg-Scheifendahl: Scheifendahl (BTM) - Übach-Palenberg-Holthausen: F.-W.-Raiffeisen-Straße (BTM)

Die Beamten untersagten den zwei Fahrern die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige gegen sie. Einem von Ihnen wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen.

An der Straße Drosselweg in Geilenkirchen touchierte außerdem ein Fahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, am Samstagabend (24. August) diverse parkende Fahrzeuge und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Durch die Hilfe aufmerksamer Zeugen konnte der Fahrer kurz darauf ausfindig gemacht werden. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei Kontrollen in

- Geilenkirchen: Quimperlestraße - Geilenkirchen-Nierstraß: Am Rodebach - Wassenberg: Rurtalstraße - Wegberg-Klinkum: Alte Landstraße

wurden vier Verkehrsteilnehmer festgestellt, die nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für die von ihnen genutzten Kraftfahrzeuge besaßen. Die Polizisten untersagten den Betroffenen die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen. Der Roller einer dieser Fahrer wurde außerdem zur technischen Überprüfung sichergestellt.

Betäubungsmitteldelikte:

In

- Geilenkirchen: Bahnhofstraße - Heinsberg: Auf dem Brand - Wegberg: Maaseiker Straße

trafen die Polizeibeamten insgesamt drei Personen an, die geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel mit sich führten. Die Rauschgifte wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet.

