Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Lagerraum gestohlen

Geilenkirchen (ots)

An der Herzog-Wilhelm-Straße gelangten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 23. August, 8 Uhr und Samstag, 24. August, 17 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses und einen an das Haus angrenzenden Lagerraum. Aus diesem entwendeten sie diverse Kabel, Steckdosen und Schaltkästen. In der Wohnung wurden die Kacheln der Küche beschädigt. Ob auch hier Gegenstände gestohlen wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell