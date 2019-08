Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol von Unfallstelle geflüchtet

Heinsberg-Randerath (ots)

Gegen 21.20 Uhr am Sonntag (25. August) befuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit einem Pkw Opel die Straße Am Hellenkamp aus Richtung Horst in Richtung Sandberg. Als der junge Mann nach links in die Straße Sandberg abbiegen wollte, übersah er offenbar den vorfahrtberechtigten Pkw SsangYong eines 59-jährigen Heinsbergers, der aus Richtung Feldstraße in Richtung Am Hellenkamp fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Unmittelbar nach dem Unfall verließen der 19-Jährige und sein Beifahrer den Pkw und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den 17-jährigen Beifahrer aus Heinsberg, welcher sich bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt hatte, kurz darauf nahe der Unfallstelle antreffen. Mit Hilfe eines eingesetzten Polizeihubschraubers konnte auch der 19-Jährige, der seine Flucht fortgesetzt hatte, in einem nahegelegenen Feld aufgefunden und von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, stand er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen.

