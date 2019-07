Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle

Selfkant-Süsterseel (ots)

Aus einem Geräteschuppen an der Waldstraße stahlen Unbekannte am 16. Juli (Dienstag), zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, mehrere Gartengeräte.

Ein orange-grauer Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna war die Beute unbekannter Täter, die zwischen dem 14. Juli (Sonntag), 21.30 Uhr und dem 15. Juli (Montag), 9 Uhr, auf ein Grundstück an der Suestrastraße eindrangen und das Gartengerät entwendeten.

Am 16. Juli (Dienstag), gegen 11.45 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin zwei männliche Personen, die jeweils einen Pflanzkübel mit einer Palme aus einem Vorgarten an der Suestrastraße nahmen und beide Kübel in einen Pkw VW Golf mit HS-Kennzeichen luden. Anschließend fuhren sie mit dem Fahrzeug in Richtung Wehr davon.

Die Polizei nahm in allen Fällen die Ermittlungen auf und prüft auch, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen. Wer in einem der geschilderten Fälle Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

