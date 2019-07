Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Metalldiebstahl gestört

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus Übach-Palenberg kam am Dienstag, 16. Juli, gegen 9.40 Uhr, zu einem Haus an der Rochusstraße. Als er das Grundstück betrat, bemerkte er einen unbekannten Mann, der sich erst vor ihm versteckte und dann zu Fuß in Richtung Merkstein flüchtete. Daraufhin informierte der Übach-Palenberger die Polizei über den Vorfall. Die Beamten stellten auf dem Grundstück Metallrohre in einer Plastiktüte sicher, die vorher dort gelagert worden waren. Außerdem fanden sie ein Fahrrad und einen Rucksack, die der Unbekannte Täter zurückgelassen hatte. Der Flüchtige war etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte einen Stoppelbart und war mit einem roten T-Shirt, einer Hose sowie einer dunklen Kappe bekleidet. Wer hat den Mann bei seiner Flucht gesehen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell