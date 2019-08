Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl von Kosmetika

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 17.08.2019 gegen 11:35 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Geschäft in der Fußgängerzone Zweibrücken mehrere hochwertige Kosmetikartikel. Der Täter flüchtete zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Sonnengasse und entfernte sich aus der Fußgängerzone. Die männliche Person soll ca. 190 cm groß gewesen sein, dunkle Kleidung getragen und eine beige Tasche mit einem schwarzen Aufdruck mit sich geführt haben. Der Schaden der entwendeten Sachen beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell