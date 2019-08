Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Polizei Pirmasens (ots)

Am 16.08.2019, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Kleinkraftrad den Schillerring in Richtung Simter Straße. In Höhe des Anwesens Hausnummer 12 parkte ein PKW-Fahrer rückwärts aus und übersah den Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der junge Mann glücklicherweise nur Schürfwunden an Armen und am rechten Bein zuzog. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Da auch Betriebsstoffe an dem Zweirad ausliefen, wurde die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

