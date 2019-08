Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Bokelesch - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 27.August 2019, gegen 16.45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Barßeler mit seinem Motorrad die Baustellenbrücke in der Johanniterstraße, geriet mit seinem Krad ins Rutschen und kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

