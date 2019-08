Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reizstoff versprüht - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann soll am Sonntag (04.08.2019) Reizgas in der Klett-Passage versprüht haben. Gegen 01.20 Uhr hielt sich der 24-Jährige mit seinen beiden Begleitern im Alter von 16 und 30 Jahren in der Klett-Passage auf. Nach bisherigem Ermittlungstand kam es zwischen den drei Personen am Aufgang zur Großen Schalterhalle zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 24-Jährige das Reizgas versprüht haben soll. Passanten machten eine in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei aufmerksam, die feststellten, dass mehrere Passanten über Atemwegreizungen klagten. Die Beamten konnten die Streithähne in der Kopfbahnsteighalle antreffen und festnehmen. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurden die beiden 24- und 30-Jährigen wieder entlassen. Der 16-Jährige galt als vermisst und wird wieder in seine Jugendschutzeinrichtung zurückgebracht. Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell