Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Traktor umgekippt

Stuttgart-Birkach (ots)

Ein 62 Jahre alter Traktorfahrer ist am Freitagnachmittag (02.08.2019) in der Ohnholdstraße mit seinem Gefährt umgekippt. Hierbei erlitt der Fahrer eine Kopfplatzwunde und wurde vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige war gegen 15.20 Uhr von Asemwald kommend in Richtung Birkach unterwegs. In einer Kurve kippte der Traktor samt Hänger auf die Seite. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

