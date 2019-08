Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermisste - Öffentlichkeitsfahndung mit Echtbild

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach der 38 Jahre alten Shahnaz Parven, die am Samstag (06.07.2019) ein Hotel in der Marienstraße verließ und zu der es seither keinen Kontakt mehr gibt. Die 38-Jährige aus Bangladesch hatte sich zu einer Schulung in Deutschland aufgehalten. Am 06.07.2019 checkte sie aus dem Hotel aus, seit diesem Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort mehr. Den für den 13.07.2019 gebuchten Heimflug trat sie nicht an. Frau Parven ist zirka 158 Zentimeter groß, sie hat lange schwarze Haare, zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

