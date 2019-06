Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Mitgliederwerbung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwelm (ots)

Am Samstagvormittag (15.06.2019) war die Feuerwehr Schwelm erneut in eigener Sache "im Einsatz". Im Rahmen der Mitgliederwerbung war der Löschzug Winterberg zum wiederholten Mal auf dem Bürgerplatz in der Fußgängerzone aktiv.

Thorsten Bertram, der Zugführer des Löschzuges, und sein Team versuchten auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr aufmerksam zu machen und Bürgerinnen und Bürger für die Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr zu gewinnen. Auf dem Bürgerplatz stellten die Einsatzkräfte ein modernes Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und versuchten mit den Besucherinnen und Besuchern in der Stadt ins Gespräch zu kommen. Neben der Werbung für die ehrenamtliche Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde über Rauchmelder informiert und das Fahrzeug und die Ausrüstung vorgestellt. Die Kameraden konnten viele interessante Gespräche führen aber letztlich niemanden konkret für den Dienst in der Feuerwehr gewinnen.

Die Feuerwehr Schwelm ist eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Neben den hauptberuflichen Einsatzkräften versehen ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer ihren Einsatzdienst in den Löschzügen Stadt, Winterberg und Linderhausen. Allerdings macht sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, wie in vielen anderen Bereichen mit ehrenamtlichen Engagement, der Mitgliederschwund bemerkbar und es fehlen der Feuerwehr engagierte Bürgerinnen und Bürger in den Löschzügen aber auch Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Wer Interesse an der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr hat, kann sich an der Feuer- und Rettungswache in der August-Bendler-Str. 5b informieren oder bei einem der Dienste der Löschzüge.

Thorsten Bertram und seine Mitstreiter waren am Samstagnachmittag zurück an ihrem Standort am Gerätehaus Winterberg, nachdem sie mehrere Stunden in der Fußgängerzone die Werbetrommel gerührt hatten.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell