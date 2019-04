Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung/Zeugenaufruf

Am 10. April 2019 befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw Am Stadtpark an einer Gruppe von Jugendlichen vorbei. Im Vorbeifahren schlug einer der Jugendlichen auf den vorbeifahrenden Pkw, worauf der Cloppenburger anhielt und aus seinem Pkw stieg. Der Jugendliche setzte unvermittelt Pfefferspray ein. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter soll zwischen 15 und 18 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er soll ein Käppi sowie eine Jogginghose getragen haben. Der Cloppenburger erlitt Augenschmerzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10. April 2019 befuhr ein 34-jähriger Cloppenburger gegen 23.05 Uhr mit seinem Audi A 6 die Garther Heide in Richtung Vechtaer Straße und verlor hierbei die Kontrolle über seinen Pkw. ER kam zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er rechtsseitig mit zwei Leitpfosten und durchfuhr linksseitig einen Zaun. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4300 Euro.

