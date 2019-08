Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Möhringen (ots)

Nach dem Tötungsdelikt in der Fasanenhofstraße (siehe Pressemitteilungen vom 31.07.2019 und 01.08.2019) ist der 28-jährige mutmaßlich syrische Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag (01.08.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt worden, der den Haftbefehl wegen Mordes erließ und in Vollzug setzte. Der Mann hat bei den polizeilichen Vernehmungen die Tat eingeräumt. Bisherigen Ermittlungen und Einlassungen des Beschuldigten zufolge ist das Tatmotiv weiterhin im privaten Verhältnis zum Opfer anzusiedeln. Es gibt keinerlei Erkenntnisse auf einen islamistischen oder politischen Hintergrund. Die Ermittlungen dauern an.

