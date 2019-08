Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (31.07.2019) auf der Kreuzung Rotebühlstraße/Schwabstraße ereignet hat und bei dem beide Fahrer angeben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Dacia Sandero fuhr gegen 06.30 Uhr in der Rotebühlstraße Richtung Rotenwaldstraße. Auf der Kreuzung Rotebühlstraße/Schwabstraße kollidierte sie mit dem BMW der 1er-Reihe eines 29-Jährigen, der in der Schwabstraße Richtung Gutenbergstraße fuhr. Der BMW drehte sich durch den Aufprall und schleuderte gegen die Mercedes A-Klasse eines ebenfalls 29-jährigen Mannes, der auf dem Linksabbiegerstreifen stand und kam letztlich an einem Geländer zum Stehen. Sowohl die 42-Jährige als auch der BMW-Fahrer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

