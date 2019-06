Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Seat Exeo beschädigt

Geldern (ots)

Am Mittwoch (5. Juni 2019) gegen 6.50 Uhr fuhr ein 44-jähriger Mann aus Geldern in einem Seat Exeo aus Richtung B58 auf der Walbecker Straße. An der Einmündung Martinistraße hielt er hinter einem grauen oder silberfarbenen PKW, vermutlich ein VW Golf Plus, an. Der PKW rollte zurück und prallte gegen den Seat. Anschließend bog der unbekannte Fahrer nach links in Richtung Walbeck ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 44-Jährige konnte das Kennzeichenfragment KLE-S10.. ablesen.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

