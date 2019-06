Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sperrmaßnahme wegen Bombenentschärfung

54-Jähriger Autofahrer verhält sich aggressiv und leistet Widerstand

Kleve (ots)

Im Rahmen einer Bombenentschärfung am Mittwoch (05. Juni 2019) an der Minoritenstraße musste nachmittags mehrere Straßen in Kleve gesperrt werden. An der Sperrstelle im Bereich der Kreuzung Emmericher Straße/ Klever Ring verhielt sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsteilnehmer in unmittelbarer Nähe der Polizeibeamten auffällig. Während die Ampel rot zeigte, ließ der 54-Jährige aus Kleve auf der Emmericher Straße den Motor seines Wagens im Stand immer wieder aufheulen. Auf die Frage einer 29-jährigen Polizeibeamtin, ob alles in Ordnung sei, antwortete der Mann, dass er sauer sei, weil er wegen der Sperrungen nicht nach Hause könne. Auch während des Gesprächs ließ er den Motor seines Wagens mehrfach aufheulen. Die Polizeibeamtin bat ihn, dies zu unterlassen und ihm Führerschein und Fahrzeugschein zu zeigen. Der 54-Jährige weigerte sich mehrmals und reagierte auch nicht auf den Hinweis eines hinzugekommenen 54-jährigen Polizeibeamten, dass man ihn zur Not unter körperlichen Zwang aus dem Wagen holen würde. Als er sich weiterhin verweigerte und die Polizeibeamten den Hinweis in die Tat umsetzten, sperrte sich der 54-Jährige vehement. Auch außerhalb des Fahrzeugs wehrte er sich gegen die Maßnahme und traf den 54-jährigen Polizisten dabei in der Magengegend. Aufgrund seines körperlich aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handfesseln angelegt und die Beamten brachten ihn in einem Polizeifahrzeug zur Wache in Kleve. Weil der Verdacht bestand, dass der 54-Jährige Drogen genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell