Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfall auf Tankstellengelände

Fahrer eines weißen Kleinwagens gesucht

Rees (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, verletzte sich am Samstag (01. Juni 2019) gegen 15:55 Uhr eine 47-Jährige aus Rees auf dem Gelände einer Tankstelle an der Rauhe[n] Straße. Sie fuhr mit ihrem Motorroller in Richtung Ausfahrt der Tankstelle und an der dortigen Waschstraße vorbei, als ein unbekannter Autofahrer aus der Waschstraße fuhr. Die 47-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte. Dabei trug sie leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer stieg aus und fragte die Frau, ob alles in Ordnung sei. Er half auch, den Roller wieder aufzurichten. Anschließend stieg der Mann in seinen Wagen und fuhr davon, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die 47-Jährige beschreibt ihn als ca. 45 bis 55 Jahre alt, ca. 180cm groß mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug kurze Hosen, ein T-Shirt und Sportschuhe. Der Mann fuhr einen weißen Kleinwagen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Zeugen auf dem Tankstellengelände, die der 47-Jährigen auch zu Hilfe kamen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

