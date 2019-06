Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Sportboot brannte

Ursache unklar (Pressemeldung der Polizei Duisburg)

Rees (ots)

Auf dem Rhein (Höhe Rees, Rheinkilometer 837,5) hat am Mittwochnachmittag (5. Juni, 15:35 Uhr) aus bislang ungeklärter Ursache ein Sportboot gebrannt. An Bord waren drei Personen: zwei Männer im Alter von 24 und 80 Jahren, eine 77-jährige Frau sowie eine 16 Jahre alte Katze. Das Trio schwenkte rote Fahnen und machte damit auf die Notsituation aufmerksam. Umliegende Boote bemerkten den Rauch sowie die Fahnen und schleppten das Sportboot zum Xantener Yachtclub. Dort löschte die Feuerwehr den Brand vollständig. Rettungskräfte brachten die drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die unverletzte Katze nahmen sie mit ins Krankenhaus. Warum es auf dem Sportboot brannte, ermittelt jetzt das Zentrale Kommissariat der Wasserschutzpolizei in Duisburg. (stb)

