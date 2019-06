Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Müllcontainer auf Schulhof ausgebrannt

Anwohner sieht Verdächtigen

Kleve (ots)

Am Dienstag (4. Juni 2019) gegen 22.30 Uhr geriet auf einem Schulhof an der Frankenstraße ein Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllcontainer brannte fast vollständig aus. Ein Anwohner hatte den Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Gegen 21.00 Uhr hatte der Anwohner eine verdächtige männliche Person an den Containern gesehen. Diese Person könnte den Müllcontainer in Brand gesetzt haben.

Der Verdächtige war etwa 1,85m groß, korpulent und hatte einen leicht nach vorne gebeugten Gang. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine orangefarbene Arbeitshose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

