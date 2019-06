Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Motorradfahrer prallt bei Unwetter gegen umgestürzten Baum

43-Jähriger schwer verletzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Dienstag (4. Juni 2019) gegen 22.45 Uhr war ein 43-jähriger Mann aus Goch mit einem Motorrad der Marke Harley Davidson in Pfalzdorf auf der Klever Straße in Richtung Goch unterwegs. In Höhe der Postfiliale war bei einem Unwetter ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Der 43-Jährige bemerkte den Baum zu spät und versuchte noch auszuweichen. Dabei touchierte er den abgebrochenen Stamm und schleuderte auf die Straße. Der 43-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle und räumte den Baum von der Fahrbahn. Die Polizei stellte das Motorrad sicher. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell