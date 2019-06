Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Wohnmobil aufgebrochen

Fernseher entwendet

Straelen (ots)

Am Dienstag (4. Juni 2019) zwischen 2.50 und 3.15 Uhr hebelten zwei unbekannte Männer an der Römerstraße ein Fenster an einem Wohnmobil auf. Die Täter kletterten in das Wohnmobil und durchsuchten mehrere Schränke. Sie entwendeten einen Fernseher. Eine Überwachungskamera hatte die Männer aufgezeichnet. Ein Täter trug eine Brille, ein Kapuzenshirt und eine lange graue Jogginghose. Der zweite Täter trug ein Kapuzenshirt und eine kurze Hose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

