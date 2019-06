Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl

Zwei Wohnmobile entwendet

Emmerich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05. Juni 2019) in der Zeit zwischen 23:00 und 07:00 Uhr stahlen unbekannte Täter in Emmerich gleich zwei Wohnmobile. Am Bremerweg wurde ein weißes Wohnmobil der Marke Carado, Typ T447, mit dem Kennzeichen KLE-VG81 entwendet. In dem etwa zwei Jahre alten Fahrzeug befand sich ein Navigationsgerät. Auch auf der Normannstraße stahlen unbekannte Täter ein Wohnmobil. Hier handelte es sich um einen blau-weißen Citroen Jumper 35 mit dem Kennzeichen KLE-B2003. Das Fahrzeug ist unter anderem mit einer Solaranlage und einer Satellitenschüssel ausgestattet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

