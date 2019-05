Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - 22-Jähriger verliert Kontrolle über seinen BMW

BMW mit 4 Personen besetzt schleudert gegen einen Baum

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die Landstraße 275 von Laimbach kommend in Richtung Bad Schussenried. Kurz vor Kürnbach verlor er, auf Grund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam der voll besetzte BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 40 Metern freiem Feld gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Baum entzwei brach. Ein 19-Jähriger und der 22-jährige Fahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Der 18-jährige Beifahrer und ein 22-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. An dem BMW entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Die Feuerwehr Bad Schussenried war mit 4 Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten vor Ort. Die vier Insaßen des BMWs mussten in verschiedene Krankenhäuser verbracht werden.

