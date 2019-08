Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betonmischer umgekippt

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein Betonmischer ist am Freitagvormittag (02.08.2019) auf einem Weg an der Feuerbacher-Tal-Straße umgekippt. Der 55-jährige Fahrer des Betonmischers fuhr gegen 11.10 Uhr von der Feuerbacher-Tal-Straße rückwärts in den Zufahrtweg zum Schützenhaus. Er kam auf dem schmalen Weg mit dem vollbeladenen Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Im weichen Erdreich kam das Fahrzeug zunächst zum Stillstand, da die Reifen nicht mehr griffen. Der Fahrer stieg aus, um sich die Situation anzusehen, währenddessen kippte der Betonmischer durch Einsinken der Räder langsam zur Seite, bis er auf der dortigen Böschung etwa im 45-Grad-Winkel zu liegen kam. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell