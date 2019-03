Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufsitzmäher entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 31.01.2019 und 27.02.2019 in der Einbecker Ortschaft Greene in der Hindenburgstraße einen grünen Aufsitzrasenmäher entwendet. Der Mäher stand in einem Schuppen auf dem Grundstück des Geschädigten. Die Täter haben sich unberechtigt auf das Grundstück begeben und Aufsitzmäher entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Kreiensen oder der Polizei Einbeckl in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell