Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Sachbeschädigung im Rottenkamp

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (lpk) In der Nacht zum Sonntag wurde im Rottenkamp im Ortsteil Wrescherode die linke Seitenscheibe eines geparkten VW Passat mit einem Plasterstein eingeworfen. hinweise dazu bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

