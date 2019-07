Polizei Mettmann

POL-ME: Velberter angegriffen und ausgeraubt: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Velbert - 1907101

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen (18. Juli 2019) hat ein bislang noch unbekannter Täter einen 28 Jahre alten Velberter auf der Sternbergstraße angegriffen und ausgeraubt. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 9:30 Uhr war der Velberter zu seiner Bank in der Nähe des Bürgerhauses gegangen und hatte dort mehrere Tausend Euro Bargeld abgehoben. Anschließend ging der 28-Jährige wieder zurück zu seiner Wohnanschrift an der Sternbergstraße. Hier wurde er gegen 10:15 Uhr von einem Nachbarn bewusstlos im gemeinsamen Hausflur aufgefunden.

Augenscheinlich hatte der Mann nach der Rückkehr zu seinem Haus einen Schlag mit einer Flasche auf seinen Hinterkopf bekommen und ist dabei zu Boden gestürzt. Der noch unbekannte Täter entwendete daraufhin das zuvor abgehobene Bargeld sowie Schmuck und flüchtete. Zu dem Täter liegt leider keine Personenbeschreibung vor.

Ein Rettungswagen brachte den glücklicherweise nur leicht verletzten Velberter zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er inzwischen bereits wieder verlassen konnte.

Die Polizei fragt: Wer hat möglicherweise verdächtige Beobachtungen an der Sternbergstraße bzw. an dem Geldinstitut an der Nedderstraße gemacht? Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Velberter nach der Abhebung des Bargelds vom Täter verfolgt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

