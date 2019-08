Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum-Lüsche

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum-Lüsche: PKW beschädigt- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 15. August, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr, hatte eine Frau aus Lüsche ihren Pkw, Audi A4, auf dem Parkplatz hinter der Gaststätte "Evers" abgestellt. In diesem Zeitraum wurde ihr Fahrzeug am Heck beschädigt, offensichtlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den ordnungsgemäß geparkten Audi gefahren und war anschließend geflüchtet. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bakum, Tel.: 04446-1637.

