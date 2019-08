Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (17. August) gegen 10:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Kerpener mit seinem PKW die Hahnenstraße aus Richtung Gymnich kommend in Fahrtrichtung Kölner Straße. In Höhe der Kirchstraße beabsichtigte er, durch einen Torbogen zu einem Parkplatz nach rechts abzubiegen. Da der Torbogen eine enge Einfahrt aufweist, scherte er leicht nach links aus und lenkte anschließend nach rechts. Ein hinter ihm fahrender 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bedburg erkannte dies zu spät. Als er den Vorausfahrenden rechts überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der Bedburger wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (dh)

