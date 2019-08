Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Jugendfeuerwehr Menden bildet aus und freut sich über neuen Nachwuchs

Die Jugendfeuerwehr Menden startet nach den Sommerferien wieder mit ihrer Ausbildung. Am Dienstag, 03.09.19 und am Dienstag, 10.09.19 findet jeweils von 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr ein Treffen der sogenannten Gruppe C am Jugendraum der Jugendfeuerwehr (Hof der Feuer- und Rettungswache, Am Ziegelbrand) statt. In dieser Gruppe erlernen die Jugendlichen die Grundlagen in den Bereichen Fahrzeugkunde, Gerätekunde aber auch Einheiten im Löschangriff. Auch die Kameradschaft, Teamfähigkeit und der Spaß kommen bei den theoretischen und praktischen Diensten nicht zu kurz. Nach ungefähr sechs Monaten Grundausbildungen können die Jugendlichen je nach Altersstufe in die Gruppen B und A wechseln und dort ihr Wissen und Können vertiefen. Einmal monatlich haben alle drei Gruppen gemeinsam Dienst und arbeiten fiktive Einsatzsituationen an realen Übungsorten gemeinsam ab. Auch in den Ferien finden Dienste statt. Zudem gibt es immer wieder auch Freizeitangebote wie Ferienfreizeiten oder das traditionelle Weihnachtsbaumschlagen. Wer Interesse an der Jugendfeuerwehr hat und einfach mal reinschnuppern möchte, kann gerne zu einem der beiden Termine kommen oder sich unter www.jf-menden.de weiter informieren.

