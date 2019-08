FW Menden: Feuerwehrfest in Halingen - Straßensperrung am Sonntag

Freiwillige Feuerwehr Menden

Am kommenden Wochenende, dem 17. und 18. August, laden die Löschgruppen Halingen wieder zu ihrem traditionellen Feuerwehrfest am Gerätehaus in der Rittershausstraße ein. "Am Samstag starten wir gegen 19 Uhr mit Spezialitäten vom Grill, Musik und Tanz", freut sich Löschgruppenführer Frank Fuhrmann auf den Beginn des Festes.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familie. Los geht es um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, Nachmittags steht ein großes Kuchenbuffet bereit. Auf die Kleinen wartet den ganzen Tag über ein buntes Programm mit Hüpfburg, Vorführungen der Kinderfeuerwehr und Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug durchs Dorf. Außerdem wird am Brandschutz-Info-Mobil spielerisch etwas über den Umgang mit Feuer und über Brandschutz vermittelt. Auch die große Verlosung am Nachmittag steht wieder auf dem Programm. Die Aktiven der Löschgruppe Halingen freuen sich auf viele Besucher.

Für die Dauer des Festes wird die Rittershausstraße auf Höhe des Gerätehauses am Sonntag von 9 bis 20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr bittet die Anwohner, die Umleitung über den Ardresweg und den Fohrengraben zu nutzen.

