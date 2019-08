Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Straßensperren zum Feuerwehrfest

Menden (ots)

Das Feuerwehrfest zum 110 Geburtstag der Löschgruppen Bösperde bietet am kommenden Wochenende ein buntes Programm für Jung und Alt. Im Mittelpunkt des Festes steht in diesem Jahr die Präsentation des um- und angbauten Gerätehauses. Die Löschgruppe bittet um Verständnis: Denn aufgrund des Festes wird die Holzener Dorfstraße in diesem Jahr von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 18 Uhr zwischen der Einmündung Heidestraße und der Grevenhofstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Menden

Pressestelle

Christopher Reimann

Telefon: 02373/903-1698

E-Mail: creimann@ff-menden.de

http://www.ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell