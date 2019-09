Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 01.09.2019 - Nachmeldung

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck, Brand eines Schuppens; Am Sonntag, dem 01.09.2019, geriet in den frühen Morgenstunden in der Straße Loger Hof ein im Garten eines Einfamilienhauses stehender Schuppen in Brand. Durch das Feuer wurden eine ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Garage, sowie der Schuppen eines Nachbarn leicht beschädigt. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Schadenshöhe kann noch nicht abschließend bestimmt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell