POL-VDKO: Schwerverletzter Motorradfahrer

53501 Grafschaft, BAB 61/ BAB 573, FR Koblenz (ots)

Am Samstag, den 17.08.2019 gegen 11.35 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz, in der Abfahrt zur BAB 573 in Fahrtrichtung Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Motorradunfall. Der 60-jährige Kradfahrer aus dem Kreis Bergheim stürzte aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung und prallte gegen die rechtseitige Schutzplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Abfahrt rund 1 Stunde voll gesperrt werden, auf der BAB 61 entstand ein Rückstau von ca. 5km.

