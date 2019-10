Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennender Mülleimer - Einbruch - Fahrradfahrer nach Unfall zusammengeschlagen - fremdenfeindliche Schmiererei - weitere Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald-Mittelbrüden: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz beim Spielplatz Zwiebelberg stieß am Sonntagmittag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort geparkten VW Golf, bei dem hierbei das linke hintere Fahrzeugeck beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise zum Unfallgeschehen oder auf das geflüchtete Fahrzeug, das den Erkenntnissen zufolge weiß oder silber lackiert ist, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Eichendorfstraße. Auch hier hatte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf am linken hinteren Fahrzeugeck beschädigt und flüchte danach. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei Backnang bittet auch zu diesem Vorfall um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Auto zerkratzt

An der Einmündung Thomas-Mann-Straße Ecke Cannstatter Straße war am Sonntagnachmittag ein Pkw Kia abgestellt. Ein anlässlich des Fellbacher Herbstes aufgestelltes Absperrgitter wurde von Unbekannten zur Seite geschoben. Dabei wurde die Motorhaube des Pkw beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Nach Unfall zusammengeschlagen

Die Polizei Fellbach wurde am Samstag kurz nach 13 Uhr darüber informiert, dass ein 39-jähriger Mann verletzt in seinem Zimmer im Asylbewerberwohnheim in der Ringstraße liege. Der Verletzte wurde danach vom Rettungsdienst anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann am Samstagmorgen zwischen 7.10 Uhr und 7.30 Uhr zum Einkaufen. Auf dem Weg dorthin kam es vermutlich in der Ohmstraße oder im Maicklerweg zum Unfall. Der Mann habe nach ersten Informationen auf dem Gehweg sein Fahrrad geschoben, als er von einem Auto der Marke Opel angefahren worden sei. Danach sei er über sein Fahrrad zu Boden gestürzt. Den Schilderungen nach sind nun mehrere Männer sowohl aus dem Unfallauto als auch aus einem weißen Kastenwagen gestiegen und haben auf den Verletzten eingeschlagen. Dem Opfer gelang es aufzustehen und zu flüchten. Der genaue Unfallort konnte bislang nicht verifiziert werden. Zur Klärung des Vorfalls bittet nun die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat, dringend um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Ein in der Straße Felsenberg zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Samstag, 15:00 Uhr geparkter Opel Corsa wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend verbotenerweise von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-0.

Waiblingen: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen kurz vor 1:30 Uhr wurde in der Ruhrstraße ein PKW der Marke VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme mit in eine Klinik genommen. Sein Autoschlüssel wurde beschlagnahmt. Ihm droht eine Anzeige.

Waiblingen-Beinstein: Fremdenfeindliche Schmierereien auf Feldweg

Ein Unbekannter sprühte - Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag- mit weißer Farbe auf einen Feldweg in der Verlängerung des Stahläckerwegs fremdenfeindliche Symbole und Schriftzüge.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950-0 zu melden.

Korb: Einbruch in Kindergarten und Gemeindezentrum

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens, sowie eines Gemeindezentrums in der Lange Straße. Dabei durchsuchte der Eindringling sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Einbrecher lediglich einen geringwertigen Elektronikartikel erbeuten. Bei seiner Tat verursachte er jedoch einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter Telefon 07151 950-0 zu melden.

Waiblingen: Verwirrte Seniorin schlägt Tür und Fenster ein

Eine 22-jährige Anruferin meldete am Sonntag kurz nach 14:00 Uhr über Notruf, dass bei ihr auf der Terrasse eine ältere, ihr unbekannte Frau stehen würde und die Terrassentür und ein Fenster eingeschlagen habe. Die eingesetzten Beamten fanden eine 83-jährige Dame vor, die sich offenbar in einem geistigen Ausnahmezustand befand. Die Dame wurde anschließend von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Schwaikheim: Unfall

Ein 52 Jahre alter Nissan-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 9:30 Uhr die Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Lessingstraße wollte er geradeaus. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden BMW eines 73-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Schwaikheim: Brennender Mülleimer am Bahnhof

Kurz vor 2:00 Uhr am Montagmorgen wurde am Bahnhof in Schwaikheim ein brennender Mülleimer gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten bereits beendet. Es ist davon auszugehen, dass der Mülleimer in Brand setzt wurde, da verrußte Papierreste im Umfeld des Mülleimers aufgefunden wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

