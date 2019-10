Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Holzbank angezündet - Diebstahl von Baustelle - Dieseldiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Ackerparkplatz der Muswiese beschädigte am Sonntag um 20:20 Uhr ein 32-jähriger Lenker eines VW Passat einen daneben geparkten Audi A4. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Satteldorf: Reh erfasst

Zwischen Bronnholzheim und Helmshofen erfasste am Sonntag um 20:40 Uhr ein 23-jähriger VW-Lenker ein Reh, welches die Fahrbahn querte. Das Reh wurde getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Frankenhardt: Motorradfahrer stürzt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte am Sonntag um 16:10 Uhr 27-jähriger Lenker eines Kawasaki Motorrades. Der Mann befuhr die K2665 von Großaltdorf in Richtung Steinehaig. Etwa 500 Meter vor Steinehaig stürzte der Motorradfahrer in einer dortigen scharfen Doppelkurve. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Holzbank angezündet

Durch bislang unbekannte Personen wurde in Beuerlbach auf einem Feldweg, in der Verlängerung der Bahnlinie Satteldorf - Ellrichshausen, am Sonntag zwischen 0 Uhr und 7:30 Uhr eine Holzsitzbank aus ihrer Verankerung gerissen, senkrecht an einen Baum gestellt und in Brand gesetzt. Das Feuer hat hierweise teilweise auch auf den Baum übergegriffen. Die Glutreste wurden von der Feuerwehr Crailsheim, die mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bereits vor etwa drei Wochen wurde die Sitzbank schon mal aus der Verankerung gerissen und versucht zu entzünden. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schrozberg: Vorfahrt missachtet

Am Samstag um kurz vor 19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Oberstettener Straße, an der Einmündung in die Brunnenstraße. Ein 29-jähriger Lenker eines Ford S-Max übersah einen vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Ford Fiesta-Fahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde eine 19-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Vellberg: Auffahrunfall mit Überraschung

Am Samstag um 14:25 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Haller Straße, an der Einmündung zur L1060. Der Unfall konnte zufällig durch eine Polizeistreife beobachtet werden. Ein 22-jähriger Lenker eines PKW BMW fuhr aus Unachtsamkeit auf einen davor abbremsenden VW Golf eines 51-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, der 22-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, zudem wurde festgestellt, dass der BMW nicht zugelassen ist und am Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die eigentlich für einen VW Golf ausgegeben sind. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Michelfeld: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall it einem gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro kam es am Samstag um kurz vor 15 Uhr auf der B14, auf Höhe der Abzweigung in die Daimlerstraße. Ein 26-jähriger Ford-Lenker fuhr aus Unachtsamkeit auf einen davor haltenden PKW Mercedes eines 31-Jährigen auf.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Aus dem Tank eines Sattelzuges, welcher in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem BAB 6 Rastplatz Reußenberg, Fahrtrichtung Nürnberg, abgestellt war, wurden etwa 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zuvor wurde der Tank aufgebrochen.

Crailsheim: Heckscheibe eingeschlagen

An einem PKW Renault Scenic, welcher zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der Grabenstraße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/ 4800 entgegen.

Wallhausen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW Nissan die B290 von Rot am See in Richtung Crailsheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand, wurde der 43-Jährige verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Vellberg: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Samstagmorgen, 11 Uhr, wurden aus einer im Rohbau befindlichen, jedoch verschlossenen Garage in der Steinbildstraße neun Packungen Wandfließen, 16 Packungen Bodenfließen, zwei Säcke Fugenmaterial und 10 Sack Mörtel entwendet. Hinweise auf den Diebstahl erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

