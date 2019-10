Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 13.10.2019, 10:15 Uhr - 3 Verkehrsunfälle, 1 Raub, 1 Beleidigung im Straßenverkehr

Waiblingen-Hohenacker - Unfall mit Leichtkraftrad

Am Samstag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Lenker eines Leichtkraftrades in Waiblingen-Hohenacker die Bittenfelder Straße. An einer dortigen Ampel sah er das Rotlicht aufgrund der Sonneneinstrahlung zu spät, so dass er beim Erkennen des Ampellichtes sofort stark bremste. Hierbei blockierte das Vorderrad und rutschte zur Seite und er kam zu Fall. Bei dem Unfall zog der Fahrer sich Schürfwunden zu.

Winnenden - Handy geraubt

Am Samstag gegen 19:48 Uhr wurde ein 52 Jahre alter Mann in Winnenden in der Schwaikheimer Straße durch einen 39-Jährigen mit dem Messer bedroht. Danach wurde ihm sein Handy geraubt. Ein zufällig vorbei kommender Polizeibeamter, welcher dort in seiner Freizeit unterwegs war, nahm sofort die Verfolgung des Räubers auf und konnte diesen kurz darauf festnehmen. Das Handy des 52-Jährigen konnte aufgefunden werden und wieder an den Mann zurückgegeben werden. Der Räuber wird nach Anordnung des Staatsanwaltes nun dem Richter vorgeführt und er muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Fellbach - Beim Autofahren beleidigt

Am Samstag gegen 19:30 Uhr wurde ein 60 Jahre alter Autofahrer auf der B14 beim Kappelbergtunnel durch eine 32 Jahre alte Frau, welche mit ihrem Auto hinter ihm fuhr genötigt. Die Frau fuhr so dicht auf, dass nach Aussagen des 60-jährigen die Lichter nicht mehr zu sehen waren. Zudem zeigte sie dem Mann mehrfach den Mittelfinger. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnte dann festgestellt werden, dass die Dame mit einem Fahrverbot belegt war. Nun erwartet sie neben der Anzeige wegen Beleidigung auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fellbach - Mit Türe Radfahrer stürzen lassen

Am Samstag gegen 20:39 Uhr befuhr ein 56 Jahre alter Radfahrer in Fellbach die Bahnhofstraße. Gerade als der Radfahrer auf Höhe eines Audis war, wollte der 53 Jahre alte Fahrer aussteigen und öffnete die Türe. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Autotüre und kam zu Sturz. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Schorndorf - Betrunken Unfall gebaut

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit einem Mercedes in Schorndorf die Vorstadtstraße. Da er zu schnell unterwegs war und zudem zu tief ins Glas geschaut hatte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Danach prallte er gegen mehrere Gebrauchtfahrzeuge eines dort ansässigen Autohändlers. Bei allen Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest dass der junge Mann zudem keinen Führerschein besitzt. Der Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nun erwartet ihn eine saftige Anzeige.

