Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 13.10.2019, 10:15 Uhr - 1 Unfall

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen - Unfall zwischen Fahrrad und Motorrad

Am Samstag gegen 16:55 Uhr befährt ein 63 Jahre alter Pedelecfahrer in Aalen-Waldhausen die K3289. An der Einmündung mit der L1080 will er nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah er eine 29 Jahre alte Frau mit ihrer Kawasaki und stieß mit ihr zusammen. Beide Fahrer wurden hierbei lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es wurden zur Versorgung zwei Rettungshubschrauber angefordert. Die L1080 musste zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell