Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Rems-Murr-Kreis - Stand: 07.00 Uhr (ots)

Unbekannte lösten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sämtliche vier Räder an einem schwarzen Mercedes C 200 CDI, der in der Ringstraße parkte. Als der 75jährige Geschädigte mit dem Fahrzeug am Freitagmorgen wegfahren wollte, flog ein Rad komplett ab und ein weiteres verkeilte sich im Radkasten. Beim Versuch den Reifen aus dem Radkasten zu lösen quetschte sich der Geschädigte auch noch die Hand ein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Winnenden, Tel. 07195 6940, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell