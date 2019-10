Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fensterscheibe beschädigt, Tretroller entwendet & zwei Unfallfluchten

Weinstadt-Endersbach: Fensterscheibe beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter warf zwischen Donnerstag, 23:45 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr einen Stein gegen ein Fenster eines Hauses in der Goethestraße. Hierdurch wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf: Mehrere Tretroller entwendet - weitere Geschädigte gesucht

Am Donnerstag wurde eine junge Frau von Zeugen mit einem Tretroller gesehen, der tags zuvor entwendet worden war. Hierüber wurde die Polizei informiert. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Tatverdächtige mutmaßlich sieben weitere Roller entwendet hat, die von der Polizei zwischenzeitlich aufgefunden wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden diese vermutlich in Stetten, Schorndorf, Weinstadt und Beutelsbach entwendet. Bislang sind lediglich von zwei Rollern die Eigentümer bekannt, weshalb die weiteren Geschädigten sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung setzen sollen.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrer eines Pkw Ford beschädigte im Potsdamer Ring einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel. Der Verursacher steifte das stehende Auto und demolierte den Außenspiegel. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer und das Unfallgeschehen, das sich zwischen Dienstag und Donnerstag ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Beim Wenden beschädigte am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ein Fahrer eines Paketdienstes in der Hofener Straße einen geparkten Pkw BMW. Danach fuhr er weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall dauern an.

