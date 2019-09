Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Hotel

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, 11. September 2019, 02.30 Uhr, bis 05.00 Uhr, in ein Hotel an der Straße Wahlde ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Es wurde ein Tablet und eine unbekannte Menge an Trinkgeld entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Restaurant

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, 11. September 2019, 01.16 Uhr, bis 05.30 Uhr, in ein Restaurant an der Straße Am Hollo ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Es wurden die Tageseinnahmen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 11. September 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 09.30 Uhr mit einem blauen Bulli und eingeschaltetem Blaulicht die Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt. In einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr mehrere Pkw. Ein entgegenkommender Lkw musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine nachfolgende Jaguar-Fahrerin konnte ebenfalls noch halten, während eine Golf-Fahrerin auf den Jaguar auffuhr. Der Bulli-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

